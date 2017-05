Maurício Meirelles inova com espetáculo Webbullyng

Na próxima sexta-feira, 26/5, a partir das 21 horas, Mauricio Meirelles traz para o TMB seu espetáculo de stand up comedy, onde, além das habituais sacadas humorísticas sobre o cotidiano, o comediante inova com o Webbullyng.

Sucesso na internet e no Youtube, durante a apresentação ele convida uma pessoa da plateia e juntos compartilham com o público, com a ajuda de um telão conectado a um notebook, sua página da rede social.

A proposta é convidar os espectadores para participar, de maneira divertida, na interação das ferramentas do Facebook. O formato do espetáculo tem sido sucesso no canal de vídeos do comediante e garantido boas esquetes na internet.

Quem quiser conferir o espetáculo, a classificação indicativa é de 14 anos e os ingressos estão sendo vendidos no site da Bilheteria Express com valores a partir de R$ 35 (meia entrada). O TMB fica na rua Ministro Raphael de Barros Monteiro, 255, no Jardim dos Camargos em Barueri.