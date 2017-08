Você conhece? Já ouviu falar? É a mais atualizada abordagem para melhorar a aparência do seu rosto.

MD Codes nada mais são que Códigos Médicos (medical codes) a partir dos quais podemos montar um plano de tratamento individualizado para cada paciente. E o melhor: como há preenchedores que duram até dois anos, você não precisa fazer todo tratamento de uma só vez, pode fazer em etapas para que o custo não fique tão alto .

Quem já é meu paciente sabe que sempre me preocupo com o que o paciente busca com o tratamento estético, o que está incomodando mais. E no MD Codes Visionary, que aconteceu esse mês em São Paulo para apenas 1500 médicos do Brasil, entre dermatologistas e cirurgiões plásticos, o Dr. Mauricio de Maio, cirurgião plástico criador do método, veio abordar justamente isso: que iniciemos a consulta perguntando quais as três coisas que o paciente gostaria de mudar, o que mais a incomoda e depois quais seriam seus três desejos: ficar menos cansada, menos triste, menos brava, menos flácida …? e a partir dessas respostas, e sabendo o que cada código médico pode melhorar, montarmos um tratamento exclusivo para cada paciente, visando primeiramente reestruturar a face para depois ver a necessidade de preencher sulcos .

O que o paciente conhece sobre preenchimento, e o que fizemos desde o inicio da utilização dos preenchedores, foi preencher sulcos, e o que vemos hoje é que não adianta preencher vincos que na verdade se formaram pela queda da pele, pela falta de estrutura do rosto.

Então a ordem agora, para quem esta habilitado, é claro, é reestruturar a face do paciente e assim, dependendo dos códigos que utilizar, conseguir um ar menos cansado, menor flacidez e maior harmonia facial.

Foi-se o tempo em que esperávamos tudo cair para depois fazer plástica. Hoje temos muitos recursos para fazer uma reestruturação facial sem a necessidade de uma cirurgia.

O mais incrível é que o paciente pode fazer o procedimento e retomar suas atividades diárias normalmente, já que não há necessidade de um tempo pós operatório.

Por Dra. Larissa Viana – La Vienne Dermatologia