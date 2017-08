De 12 a 14 Meditação Transcendental – palestras introdutórias na Granja Viana

Meditação Transcendental – uma técnica milenar para os dias de hoje

Trazida ao mundo por Maharishi Mahesh Yogi, esta técnica milenar endossada por médicos, profissionais diversos, educadores e estudantes foi experimentada por mais de 6 milhões de pessoas de culturas, religiões e níveis de educação diversos em todo o planeta.

A Meditação Transcendental é uma técnica de meditação cada vez mais utilizada por sua simplicidade ao aprender e praticar, produzindo efeitos imediatos. Seus benefícios são comprovados cientificamente em mais de 600 pesquisas, publicadas em revistas de renome como Science, Lancet e Scientific American. Os efeitos abrangem a mente e o corpo, e os relacionamentos se enriquecem, gerando positividade para o meio ambiente.

É uma técnica mental, natural e fácil, sua prática desperta áreas não exploradas do cérebro, produzindo pensamentos mais ordenados e avivando o potencial criativo. O resultado é bem estar mental e físico no praticante.

Durante o período da prática o corpo recebe um descanso mais profundo do que quando sentamos com os olhos fechados ou dormimos, neutralizando os estresses e a fadiga acumulados no dia a dia, adquirindo um estado de mais energia, equilíbrio e saúde.

A Meditação Transcendental diminui a ansiedade e a depressão. Tolerância, paciência, harmonia e uma vida mais feliz se tornam uma realidade. As pessoas em geral se tornam mais produtivas, realizadas e satisfeitas em sua carreira.

Os ministrantes, Richard & Janine Robertson são instrutores credenciados pela Associação Internacional de Meditação – SIM, e tem mais de 25 anos de experiência no Brasil e exterior com o ensino da técnica.

Serviço:

Palestras introdutórias gratuitas

Dia 12 às 10:00h – Ula Biná, Av. São Camilo, 288

Dia 13 às 16:30h – Ula Biná, Av. São Camilo, 288

Dia 14 às 19:00h – Vila São Camilo, Av. São Camilo 333, sala 7

Faça sua inscrição:

www.meditacaotranscendental.org/granja-viana

Meditação Transcendental Vila Madalena e Granja Viana

Tel.: (11) 5524 9826 ou 97112 5867

e-mail: mtvilamadalena@gmail.com

www.meditacaotranscendental.com.br