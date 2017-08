Memórias Póstumas de Brás Cubas chega a Carapicuíba nesta quarta-feira 30/08

Apresentação faz parte do projeto Inversão: do Teatro à Literatura

A cidade de Carapicuíba recebe nesta quarta-feira (30) as apresentações do grupo teatral Galhofas e Dramas, com a adaptação da obra de Machado de Assis, Memórias Póstumas de Brás Cubas, em dois horários, 16h e 19h30, na Escola Estadual Victoro Fornasaro. Após cada apresentação haverá uma oficina de literatura e produção de texto para que os presentes desenvolvam o texto escrito a partir do roteiro apresentado.

Essas apresentações fazem parte do projeto Inversão: do Teatro à Literatura, uma proposta cultural que busca proporcionar ao público juvenil paulista a oportunidade de uma incursão simultânea ao teatro e a literatura brasileira, em uma experiência diferente, onde primeiro é feita a apresentação teatral, para depois ser feito o texto, buscando o caminho inverso do que é habitual.

Quem apresenta essa peça é a Cia. Teatral Galhofas & Dramas, e após a apresentação, o público presente vai participar também de uma oficina de literatura, onde os jovens terão a oportunidade de colocar em prática os diversos conhecimentos aprendidos sobre o estilo literário abordado, e transformar em texto o que foi apresentado na peça.

Escrita em meados dos anos 1880, a obra Memórias Póstumas de Brás Cubas tem como características marcantes o tom cáustico e o novo estilo adaptado por Machado de Assis na época, audacioso e inovador. A narração é feita de forma livre, não linear, e retrata o Rio de Janeiro da época com pessimismo, ironia e indiferença, características que fizeram com que a obra fosse amplamente considerada o início do Realismo no Brasil.

O projeto Inversão: do Teatro à Literatura é uma iniciativa da Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo por meio do ProAC, com produção da 3S Projetos e apoio da Secretaria de Cultura de Carapicuíba. O projeto também tem o patrocínio da RB (Reckitt Benckiser), empresa global líder em bens de consumo de saúde e higiene. Com o propósito de oferecer soluções inovadoras para vidas mais saudáveis e lares mais felizes, a RB orgulhosamente comercializa no Brasil diversas marcas em várias categorias, entre elas: Veja, SBP e Vanish.

Serviço

A peça Memórias Póstumas de Brás Cubas acontece na quarta-feira, 30 de agosto, às 16h e 19h30, na Escola Estadual Victorio Fornasaro (Rua Novo Hamburgo, 78, Vila Sul Americana). A entrada é gratuita e livre para todos os públicos, porém serão arrecadados livros em bom estado e alimentos não perecíveis, que serão doados para instituições carentes da cidade.