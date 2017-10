Mês das Crianças na Dona Deôla

A rede de padarias Dona Deôla oferece cursos gratuitos para as crianças, de 04 a 10 anos, entre os dias 07 e 28 de Outubro das 15h às 17h. Nas aulas, os pequenos poderão aprender a fazer pão, cookies, cupcakes e escultura com balões.

Todas as crianças participantes ganharão um uniforme mirim da Dona Deôla, o produto que aprendeu a fazer e a receita para repetir a atividade em casa.

As inscrições devem ser feitas pelo email mesdascriancas@donadeola.com.br , o responsável deve enviar os seguintes dados da criança: nome, idade, tema e a unidade de interesse. Serão aceitas 12 crianças por aula com um acompanhante cada, as vagas serão preenchidas de acordo com a ordem de contato.

Confira abaixo a programação completa, todas aulas acontecem das 15h às 17h:

07 de Outubro, sábado

AULA DE PÃO: Unidade Lapa | | R. Pio XI, 1377

AULA DE CUPCAKE: Unidade Granja Viana | Rodovia Raposo Tavares, km 22

12 de Outubro, quinta-feira

AULA DE COOKIES: Unidade Pompéia | Av.Pompéia, 1937

AULA DE PÃES: Unidade Granja Viana | Rodovia Raposo Tavares, km 22

21 de Outubro, sábado

AULA DE COOKIES: Unidade Granja Viana | Rodovia Raposo Tavares, km 22

AULA DE PÃES: Unidade Saúde | Av.Prof. Fagundes Filho, 805

28 de Outubro, sábado

AULA DE CUPCAKE: Unidade Higienópolis | R.Conselheiro Brotero, 1422