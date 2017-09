Minicurso de haikais com Silvia Rocha e sarau literário

A Entretexto preparou várias atividades incríveis que têm início agora em setembro

Todos estão convidados para a oficina de escrita criativa conduzida por Claudia Pucci Abrahão, o curso-oficina de haikais com Sílvia Rocha e a primeira aula do curso América Latina através de seus contos, com Mónica Palacios .

Essa rica programação será aberta com um minicurso de haikais, seguido de sarau literário e muita arte mais. Esse encontro acontecerá na Ulabiná, no dia 16 de setembro, das 17h30 às 20hs.

Tragam sua arte, texto preferido, música e o que mais imaginar!

Aguardem em breve, lançamento de livros, rodas de conversa com escritores, clube de leitura e muito mais!