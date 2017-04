Molho de Banana com Curry

A receita que vou ensinar hoje é mais um “Coringa da Cozinha” da linha de molhos do Lá em Casa Homemade Gastronomia. Trata-se de um delicioso molho que pode acompanhar carnes, peixes, frutos do mar, sanduíches com embutidos, verduras e legumes. E o mais bacana é que é facílimo de fazer!

Ingredientes:

2 Bananas Nanicas

2 colheres de sopa cheias de curry indiano

uma pitada de gengibre em pó

1 colher sopa de maionese

pimenta do reino e sal a gosto

Modo de preparo:

Amasse as bananas com um garfo e misture elas ao curry, maionese, gengibre, sal e pimenta. Misture tudo muito bem até que fiquem com uma consistência homogenia. Prove e veja se há necessidade de colocar mais curry (caso goste de mais picante) ou de maionese para dar mais cremosidade ao molho.

Coloque em um recipiente de vidro esterilizado, tampe e guarde na geladeira. Este molho por não ter conservante tem uma duração curta. Aproveite esta delícia.