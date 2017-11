Mostra de Arte Têxtil na Granja Viana

O que acontece quando três artistas granjeiras se encontram durante três anos em um espaço para bordar? Uma exposição em Buenos Aires!

As BORDERS, como resolveram batizar o trio, Thereza Ávila, Fátima Marinho e a argentina Giuli Sommantico, começaram a bordar há três anos numa Galeria de Arte e a afinidade entre chás e bate-papos e experimentos evoluiu até a ideia de criar um projeto mais conceitual, com o bordado em novas plataformas.

Organizado por Giuli Sommantico, gestora cultural, a inauguração acontece no dia 29 de novembro, às 19h, com a presença de obras originais do artista argentino-armênio Martin Vaneskeheian e a suas releituras pelas artistas de Borders.