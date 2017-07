Mutirão de ultrassonografia na Policlínica do Portão

Com o intuito de diminuir filas de espera por consultas e exames médicos, a Secretaria da Saúde de Cotia adotou o sistema de mutirões de atendimento. O próximo acontece no sábado (22) na Policlínica do Portão para exames de ultrassonografia.

A prefeitura adotou a medida em maio deste ano. Desde então, os mutirões com clínico geral, pediatra e ginecologista percorrem as Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Caucaia do Alto e Atalaia.

De acordo com a secretaria, os pacientes que aguardam o agendamento do exame começaram a receber contato da central de vagas informando do mutirão.

A meta é realizar aproximadamente 200 exames, entre ultrassom de abdômen, vias urinárias, tireoide, mama e transvaginal.

“A prefeitura está fazendo sua parte para diminuir o tempo de espera por consultas e exames, mas o sucesso desta medida depende muito da participação da população, que deve manter o cadastro atualizado para quando houver o mutirão ser informada pela central de vagas”, destacou o secretário da Saúde, Magno Sauter, segundo quem os mutirões têm se mostrado eficientes em diversos municípios onde foram adotados.