Mutirão do Cemucan foi um sucesso

Mutirão do CEMUCAM no sábado,13 de maio, reuniu voluntários, famílias e frequentadores que ajudaram na limpeza do parque, além de participarem de atividades lúdicas de Educação Ambiental, como oficina de compostagem, reciclagem, bomba de sementes e descarte de resíduos de serviços de saúde.

A ação #CemucamQuemAmaCuida foi encerrada com dança circular e piquenique comunitário, celebrando esta união da comunidade e despertando

em todos o sentimento de pertencimento ao espaço público, objetivo principal da ação. Parabéns a todos os organizadores e colaboradores!!

Fotos: Ligia Vargas