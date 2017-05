Mutirão no Parque CEMUCAM

No próximo dia 13 de maio, sábado, das 8h às 12h, o Parque CEMUCAM será brindado com um Mutirão de Limpeza, batizado pela organização do evento como #CemucamQuemAmaCuida.

A ação comunitária de revitalização do parque será realizada por uma rede de parcerias de entidades civis e governamentais, da qual participam os municípios de São Paulo, Cotia, Embu e Osasco, visto ser o Parque CEMUCAM um ponto de encontro que recebe diariamente frequentadores dessas cidades do oeste da Região Metropolitana da Capital.

A Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente de Cotia propôs a ação junto ao Conselho Gestor do Parque e Associação Amigos do Parque CEMUCAM – AAPC, tendo sido prontamente abraçada pela comunidade, que arregaçou as mangas e organizou o Mutirão. Seu objetivo é revitalizar o parque e despertar em seus frequentadores o sentimento de pertencimento ao espaço público, além de unir a comunidade em prol desse espaço maravilhoso, enquanto a empresa de conservação e limpeza não for licitada.

A programação para toda a família conta com ginástica de aquecimento, ações de limpeza do parque, atividades lúdicas de Educação Ambiental (Oficina de Compostagem – Reciclagem e Gincana Ambiental), finalizando com dança circular e piquenique comunitário, unindo todos os voluntários.

A rede de parcerias, fundamental para a realização do Mutirão, conta com as seguintes entidades: Associação Amigos do Parque CEMUCAM, Conselho Gestor do Parque CEMUCAM, Transition Granja Viana, Site da Granja, ONG SELVA, ONG SEAE, Portal Granja, Rokkon Gastronomia Japonesa, Colégio Sidarta, Conexão Lúdica, Angélica Brückner Paisagismo, Araucária Park Hotel, Padaria do Portuga, Espaço Hot Kids, Pesqueiro Fuji, Centro Comercial Vianna Village, Galeria de Arte Solange Viana, MDGV- Movimento em Defesa da Granja Viana, Rotary Club de Cotia Granja Viana, Rotary Club de Cotia Mulheres Empreendedoras, Jornal d’aqui, Revista Circuito, Portal Viva, Granja News, Cotiatododia, Revista Tudo, Jornal Cotia Agora, UNIP Universidade Paulista, Hoist-Jib, Spirax Sarco, BSGI- Brasil Soka Gakkai Internacional – Caucaia do Alto, Assessoria Esportiva Fitness Care, Prefeitura de Cotia (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agropecuária de Cotia e Secretaria de Turismo), GCM de São Paulo, GCM de Cotia, COOPERNOVA COTIA – Cooperativa de Reciclagem, dentre outros parceiros voluntários.

Vamos cuidar do que é nosso, o CEMUCAM conta com a gente! Participe com sua família e ajude a preservar o que a cidade tem de mais belo.

Mutirão CEMUCAM

Sábado, 13 de maio

A partir das 8h até as 12h

Programação:

8h00: Abertura

8h10: Ginástica de Aquecimento

8h20 às 11h20: Gincana Ambiental

Serão organizados grupos de tempos em tempos para participar

da Gincana que envolve a catação de lixo, oficina de compostagem e reciclagem.

Tudo coordenado pela equipe de monitores da Conexão Lúdica.

11h20: Dança Circular com Jany vargas

11h30: Piquenique Comunitário

12h00: Encerramento

Jantar de Lançamento do Movimento

#CemucamQuemAmaCuida

Quinta feira, 11 de maio a partir das 19h

O lançamento da campanha acontecerá na quinta feira, dia 11 de maio com jantar beneficente promovido pelo Rokkon – Gastronomia Japonesa.

O valor arrecadado será revertido para ações de revitalização do Parque

Os convites podem ser adquiridos antecipadamente no restaurante pelo valor de R$60,00 incluindo menu especial para o evento com jantar completo e bebida não alcoólica.

Rokkon Gastronomia Japonesa

Venda de convites de terça a domingo

das 12h às 13h ou das 18h às 23h.

Avenida São Camilo, 1181 – Granja Viana

Esquina com a Av. José Felix de Oliveira

Telefone – 4702-7600