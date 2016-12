Não jogue lixo na praia!

Materiais artificiais como vidro podem levar até 1 milhão de anos para se decompor

Você sabia que, em média, o brasileiro produz 500 gramas de lixo por dia? E que esse material jogado na natureza pode levar até um milhão de anos para se decompor? Neste verão, ao ir para a praia, em respeito à natureza e aos outros banhistas, recolha seu lixo e deposite em local adequado.

É obrigação do turista recolher todo o lixo que produzir. Em alguns locais não passa a coleta de lixo, ou as latas de lixo podem estar muito cheias devido ao excesso de pessoas na alta temporada. Por isso, leve sempre uma sacola para retirar os restos.

Além disso, o Estado de São Paulo tem um projeto de lei que busca penalizar os infratores. O parágrafo 1º diz que: “O valor da multa aplicada ao infrator será de 1 – R$ 157,00 (Cento e Cinquenta e Sete Reais), para volumes pequenos, com tamanho igual ou menor ao de uma latinha”. Em caso de reincidência o valor será cobrado em dobro.

Na natureza, todos os resíduos orgânicos se decompõem rapidamente, mas os materiais artificiais produzidos pelo homem levam até um milhão de anos para de decompor.

Veja abaixo o tempo de decomposição de diferentes materiais:

– Jornal: de 2 a 6 semanas

– Embalagens de papel: de 3 a 6 meses

– Fósforos e bitucas de cigarros: 2 anos

– Goma de mascar: 5 anos

– Nylon: 30 anos

– Tampas de garrafas: 150 anos

– Latas de alumínio: de 200 a 500 anos

– Isopor: 400 anos

– Plásticos: 450 anos

– Fralda descartável comum: 450 anos

– Vidro: 1 milhão de anos

Do Portal do Governo do Estado