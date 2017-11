Novidade deliciosa

O João do Grão agora está abrindo a partir das 15h30 para servir o lanche da tarde. Uma delícia de programa! Com a varanda voltada para a mata, o sol entrando pela janela e as tribos de macaquinhos que aparecem, este vai ser um programa pra lá de gostoso na Granja Viana.

Para os internautas: WIFI livre.

O cardápio vem cheio de novidades, com opções vegetarianas e veganas, com glúten ou sem. Sucos, açaí, tapiocas, mini-pizzas, cafes, sobremesas e sorvetes.

Imperdível!

João do Grão

Avenida São Camilo, 288

Fone: 11 4612-6366