Novidade na Granja Viana

Na última quinta-feira, dia 11 de maio, foi inaugurado o Pateo Lisboa, primeiro restaurante português na Granja Viana, no local que foi do Ney durante mais de 20 anos. O cardápio é assinado pela chef Sandra Sofia Faria Grotkowski, com quem conversamos rapidamente.

Para quem aprecia a culinária portuguesa, eis a oportunidade de provar uma comida autêntica, bem caseira.

Serviço:

Pateo Lisboa

Rua José Félix de Oliveira, 991 – Patio Viana I

Tel: 4551-9108

Abre de 3ª a domingo:

3ª a 6ª, almoço executivo

3ª e 4ª, happy hour, festival de sopas, etc.

5ª, 6ª e sábado, à la carte

Domingo – almoço

Fotos: Gabriel Costta