NUEPO recebe prêmio de R$ 1 milhão

Alckmin entrega prêmio de R$ 1 milhão da Nota Fiscal Paulista para Núcleo de Enfrentamento da Pobreza de Cotia

O governador Geraldo Alckmin entregou nesta segunda-feira (20/2) prêmios do sorteio de fevereiro da Nota Fiscal Paulista. Em evento no Palácio dos Bandeirantes, o governador e o coordenador do programa, Carlos Ruggeri, receberam os ganhadores da 99ª extração para a entrega de cheques simbólicos de R$ 1 milhão, R$ 500 mil e R$ 100 mil.

O Núcleo de Enfrentamento da Pobreza, de Cotia, foi sorteado com o prêmio de R$ 1 milhão. Alckmin entregou o cheque para Pieter de Jong, fundador da instituição que atende cerca de 200 famílias em situação de pobreza a cada mês. O deputado Marcio Camargo acompanhou a entrega do prêmio. O Núcleo atua em sete frentes: Distribuição de alimentos, Oficinas de capacitação, Construção de cidadania, Círculos de mulheres, Orientação de gestantes, Atendimento à dependência química e Natal Solidário.

Com a premiação o Nuepo, que corria risco de ser fechado devido à falta de recursos, continuará seu trabalho e com o apoio da Prefeitura de Cotia, que cedeu o terreno com permissão de uso, a instituição terminará um galpão de 900 metros.

O programa Nota Fiscal Paulista, criado em outubro de 2007 concede créditos ao consumidor quando efetua compras de mercadorias. Integrante do Programa de Estímulo à Cidadania Fiscal ele distribui até 20%do ICMS recolhido, esse crédito é devolvido e pode ser usado no pagamento do IPVA, ou resgatado em dinheiro. A nota Fiscal Paulista é o segundo maior programa que ajuda instituições no Brasil.

Para concorrer aos sorteios mensais, o consumidor que pede a Nota Fiscal Paulista deve se cadastrar no site do programa (www.nfp.fazenda.sp.gov.br) e aderir ao regulamento. As adesões até o dia 25 de cada mês permitem a participação já no mês seguinte. Uma vez feito o processo, não é preciso repeti-lo – a inclusão nos sorteios seguintes é automática. Cada R$ 100 em compras dá direito a um bilhete eletrônico para concorrer.

NUEPO – Núcleo de Enfretamento da Pobreza Pieter e Lourdinha

Endereço: Estr. Velha de Cotia, 1210 – km 25 da Raposo Tavares-sentido São Paulo;

(ver mapa)

Telefone: (11) 4777-0433