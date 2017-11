O mel está de volta à Ecofeira!

Queridos clientes, amigos e parceiros,

É com muito prazer que anunciamos a continuidade do trabalho que por tantos anos foi feito pelo Carlos Oettinger, meu tio. Nós da família não poderíamos deixar que tudo acabasse assim tão repentinamente quanto foi a partida desta pessoa tão especial. Seguiremos em frente e contamos com o apoio de todos vocês nesta batalha para superar a dor e não permitir que a doçura dele e de seu mel se acabem.

Continuamos atendendo pelos números que constam nos rótulos dos nossos produtos e também estaremos presentes aos domingos na Ecofeira da Granja Viana. Nos vemos lá!

Apiário Oettinger