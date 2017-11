O tradicional chope do Pinguim na Feira da Praça The Square

Veja São Paulo, Antena 1 e Open Mall The Square apresentam: Feira da Praça

A Feira da Praça é um evento que acontece todos os finais de semana, a partir do dia 21 de outubro, e conta com expositores de moda, gastronomia, design, decoração e cultura urbana.

As feiras acontecem em meio a shows gratuitos de Rock Jazz e Blues em dois diferentes palcos, um deles assinado pela tradicional casa de Shows Bourbon Street.

A cada semana, um grupo seleto de chefs, restaurantes e bares estrelados são convidados para apresentarem um pouco de sua gastronomia na feira da Praça. Nomes como Frangó, Holy Burger, Tasca do Zé Maria, Consulado Mineiro, Pf Changs, Cervejaria Nacional, Pernil do Estadão, Van der Ale, Goose Island são apenas alguns destes nomes.

A Feira da Praça também tem uma programação sazonal de eventos, dentre eles o SP Beer Festival, que contará com as mais importantes cervejarias artesanais, beer someliers, degustações de cervejas e competição do Chopp por metro.

Quem é de São Paulo e quiser vir ao evento, pode parar seu carro no prédio da Abril, na marginal Pinheiros, e vir para a Granja Viana por transfers. Para reservar ou saber mais sobre a feira, veja aqui.