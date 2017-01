“O Universo de Maramgoní” no Shopping Granja Viana

A Galeria de Arte e Fotografia Solange Viana e o Shopping da Granja Viana estão promovendo a exposição individual de Maramgoní, que traz para a Granja Viana suas famosas pinturas realistas. Intitulada “O Universo de Maramgoní”, a exposição está até o dia 31 de janeiro no 2º piso do Shopping da Granja Viana, com entrada gratuita.

Maramgoní oferece ao público granjeiro e região, suas São Paulos, Nova Yorks e outras cidades do mundo. A arquitetura desses espaços muitas vezes está mais próxima do que se pode imaginar, principalmente quando está incluso na proposta do pintor o diálogo entre o antigo e o contemporâneo, muito presente em suas obras. Pode-se ver, nos casos em que as cidades são mostradas em preto e branco, a presença de uma luz diferenciada, oriunda de focos de iluminação pública ou lampiões, estrategicamente colocados para auxiliar na composição do quadro, estabelecendo distintas conversas.

O universo das cidades é um dos mais ricos para a expressão visual. Se, por um lado, surge a beleza da arquitetura, também há o encantamento com as pessoas que vivem nesses ambientes e dele participam conduzindo suas vidas com as mais variadas motivações. Tudo isso é permeado pela luz citadina e pela presença ou ausência da cor, que pode ser utilizada pictoricamente para assinalar atmosferas ou para destacar o que se deseja. Cabe assim a cada observador verificar as motivações do artista em seu processo criativo.

Quando a cidade é tratada na atualidade, a cor se faz presente de outra maneira, destacando fatores isolados ou num caminhar interno que valoriza o modo de ocupação do espaço em nome de uma poética que progressivamente vem ganhando características próprias ao longo dos últimos anos. A presença da escrita, em forma de um grafismo, nesse contexto, é essencial. Seja nos quadros que remetem ao passado ou ao presente, conferem um toque de contemporaneidade no sentido de indicarem um andamento da história, alertando que o tempo se manifesta não só na arquitetura, mas na construção de um percurso.

Oriundo de ampla pesquisa, principalmente de imagens de livros que enfocam as cidades no passado e de fotografias e vivência no presente, o trabalho de Maramgoní oferece pontos de vistas que motivam o observador a ver o urbano em todo o seu encantamento plástico. Surge assim um mundo mágico, regido pela luz e pela cor. As cidades se tornam obras de arte que encantam. As épocas diferentes, as perspectivas diferenciadas e os lugares distintos passam a ser o assunto de uma pintura cada vez mais consciente de si mesma e de seu poder revelador.

Serviço

O UNIVERSO DE MARAMGONÍ, exposição de pinturas

Data: até 31 de janeiro, diariamente das 14h às 20h

– Curadoria: Solange Viana – Galeria de Arte e Fotografia Solange Viana

Telefone: 11 4777.0234

– Local: Centro de Exposições – Shopping Granja Vianna, 2º piso – Rodovia Raposo Tavares, Km 23, sentido Cotia – SP.

Telefone: 11 4613-9000

Mapa

Foto capa: São Paulo: Marginal Pinheiros com Ponte Estaiada (70 x 100 cm).