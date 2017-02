Oficina de Mandalas vai encantar as crianças

A Galeria de Arte e Fotografia Solange Viana e a arte-terapeuta Fátima Marinho estão promovendo a Oficina de Mandalas para crianças através da Mitologia Grega que acontecerá sempre aos sábados, das 10h às 12h. As inscrições estão abertas!

Mandalas

As mandalas exercem funções terapêuticas e vêm sendo muito utilizadas como ferramenta pedagógica, propiciando uma estimulação neural.

A palavra mandala designa uma imagem organizada ao redor de um ponto central. É uma manifestação simbólica da psique humana. Inúmeros exemplos de mandalas são encontrados na natureza, como a organização das flores e do sistema solar.

Utilizados em escolas europeias há mais de 20 anos, os “desenhos centralizados” mostram-se extremamente eficazes ao acalmar crianças muito inquietas, melhorar os estados depressivos e atenuar choques emocionais.

Apropriadas para todas as idades, as mandalas têm uma eficácia dupla: por um lado, restabelecem e conservam a ordem psíquica e, por outro, a lembrança do centro, sempre presente, auxilia no reequilíbrio dinâmico. (Marie Pré)

Mitologia Grega

Além da utilização de mandalas, as oficinas proporcionarão um encontro das crianças com a Mitologia Grega através de história de deuses, deusas, heróis, monstros e outras criaturas míticas.

A mitologia Grega consiste em um conjunto de narrativas fictícias, chamadas mitos, criadas há milhares de anos pelo povo da Grécia Antiga. Histórias ainda mais emocionantes e divertidas do que a maioria das escritas atualmente. “As pessoas continuam contando esses mitos porque eles são muito bons. Tão bons que perduram por milhares de anos e são lidos até hoje”. (Heather Alexander)

Serviço:

Oficina de Mandalas para crianças através da Mitologia Grega

Quando: aos sábados, das 10h às 12h | Início 4 de fevereiro de 2017

Número mínimo: 5 alunos

Valor: R$ 230,00 mensal | incluso todo material artístico (tela, papel, tinta guache, lápis de cor, outros).

Endereço: Galeria de Arte e Fotografia Solange Viana, Rua São João, 246 (centro da Granja). Tel: 4777.0234

INSCRIÇÕES ABERTAS!!