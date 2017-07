Mudanças, mudanças, mudanças e contradições: um filme que não foi feito para o cinema, com mocinhos que são um pouco bandidos e com pelo menos um bandido que é um pouco mocinho. Os velhos mentem para as crianças. A mocinha é amiga dos porcos mas come frangos. Um animal com inteligência e sentimentos, que consegue perdoar e cochichar.

Há apenas uma única personagem no filme que é completamente coerente e convicta de suas atitudes: a capitalista, cuja máxima é:

“- Se for barato eles vão comer”

“Estamos no centro de algo que está mudando. Há um lado bastante nostálgico do passado e um outro bastante excitado com o futuro. Mas, no fim, a inovação acaba sempre ganhando”, profetiza Steven Yeun, um dos atores de Okja.

PROVOCAÇÃO: quantas mentiras fazem uma verdade?

Trailer:



FICHA TÉCNICA:

Nome: Okja

Nome original: Okja

Direção: Joon-Ho Bong

Música composta por: Michael Abels

Produção: Dede Gardner, Jeremy Kleiner

Prêmios em 2017: Palma de Ouro e Cannes (Grand Prix)

Roteiro: Bong Joon-ho Bong Joon-ho e Jon Ronson Jon Ronson

Produtores: Brad Pitt Brad Pitt, Dooho Choi Dooho Choi, Lewis Taewan Kim Lewis Taewan Kim, Ted Sarandos Ted Sarandos

Elenco: Seo-Hyeon Ahn ( Mija), Tilda Swinton (Lucy e Nancy Mirando), Yoon Je-Moon (Mundo), Daniel Henshall , Devon Bostick, Giancarlo Esposito, Jake Gyllenhaal, Lily Collins, Paul Dano, Steven Yeun, Byun Hee-bong, Choi Woo Shik, Cory Gruter-Andrew, David Bloom, Kathryn Kirkpatrick, Milo Shandel, Rebecca Husain, Shirley Henderson.

Assista na Netflix