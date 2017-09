Os diversos cursos que se iniciam este mês na Entretexto

A Entretexto preparou várias atividades que se iniciam na próxima semana: oficina de escrita criativa conduzida por Claudia Pucci Abrahão, o curso-oficina de haikais com Sílvia Rocha e a primeira aula do curso América Latina através de seus contos, com Mónica Palacios .

DO DESEJO À PRÁTICA: CONCRETIZANDO A ESCRITA

Facilitadora: Claudia Pucci Abrahão

Esta oficina tem como objetivo transformar o desejo de escrever em realidade por meio de uma prática sistemática e com resultados. Tal prática se compõe da união de exercícios lúdicos de desbloqueio criativo e uma formação pontual e aprofundada sobre os principais elementos narrativos. Dessa forma, cada participante poderá ir além do “talento inicial” ou da “escrita espontânea”, lapidando o próprio material com critério e cuidado até que ele seja finalizado seguindo um cronograma específico.

O percurso está dividido em duas etapas. Na primeira, o objetivo é liberar a voz interior por meio de práticas de desbloqueio, ao mesmo tempo em que se aprofunda no aprendizado das

ferramentas narrativas. Na segunda, os participantes trocarão entre si os textos escritos, podendo aprofundar nas potências e debilidades de sua escrita.

Ao final do processo, os textos serão todos lidos em um sarau literário, coroando o módulo com a resultante final do trabalho.

Toda a oficina será permeada por reflexões sobre a rotina da escrita, apontando os sete maiores desvios a que todo artista está submetido. Tais reflexões serão apresentadas de forma lúdica (como dragões), tornando a discussão mais atrativa.

OBJETIVOS

• Destravar processos criativos, facilitando a imersão no universo interior de onde brotam personagens, paisagens, argumentos e, consequentemente, histórias.

• Maior consciência das vozes internas, das histórias e narrativas que pedem passagem, possibilitando também uma melhor ordenação da própria vida

• Facilitar o intercâmbio e enriquecimento desses conteúdos, através de discussões e trocas em processo circular.

COMO É O CURSO?

• Meditações guiadas e percursos criativos

• Exercícios com perguntas-guia

• Jogos teatrais

• Exercícios de escrita criativa

• Troca entre escritores

A QUEM SE DESTINA: iniciantes ou escritores que buscam aprimorar seu trabalho; o único pré-requisito é o gosto pela leitura e a disposição de escrever e estar em processo criativo.

QUANDO

Quartas-feiras, das 14 às 16h30.

8 encontros, de 20 de setembro a 8 de novembro

Claudia Pucci Abrahão é diretora, documentarista e escritora. Formou-se em Comunicação Social pela ESPM e em Cinema e Vídeo pela ECA/USP, tendo especialização em Direção Teatral pela Escola Superior de Artes Célia Helena. Tem trabalhos no cinema: Arritmia e Estória Alegre (vencedor de melhor fotografia no Festival de Brasília e melhor filme no Femina Fest) e Reverberações: Itamar Assumpção, entre outros. É autora dos livros Canto da Terra e Broto da Terra (Pólen Livros), além de diversas peças teatrais. Atualmente, é colaboradora da revista literária Ninhada e desenvolve a pesquisa Histórias Libertas, ministrando cursos e workshops em diversos espaços culturais de São Paulo, como Casa das Rosas e Espaço Pachamama.

CURSO-OFICINA DE HAIKAIS

HAIKAI: universo poético em três versos

Facilitadora: Silvia Rocha

Este curso oferece um olhar para o haikai brasileiro, poemas de origem japonesa, de três versos, inspirados na natureza e praticados no Brasil desde o século passado. Os participantes terão a oportunidade de entrar em contato com esta forma poética, serão incentivados a observar os fenômenos da natureza e, a partir de leituras e exercícios e observações do entorno, criarão seus próprios poemas, que também poderão ser ilustrados pelos próprios autores.

O curso oferece tempo e espaço para soltura e expressão poética e artística. A oficina proporciona a oportunidade de culto à língua portuguesa, à poesia e à natureza, de forma integrada. Um momento dedicado à natureza da poesia e à poesia da natureza.

OBJETIVOS

• Descobrir o universo da poesia.

• Aprender uma forma poética de expressar sentimentos e emoções e traduzir a natureza em versos.

• Conhecer um novo tipo de poesia – o haikai – e seu histórico, significado, definição, técnicas, estrutura, características.

• Desenvolver a habilidade de escrever haikais sobre diferentes temas.

COMO É O CURSO?

Este curso-oficina se divide em aulas expositivas, leitura e análise de haikais clássicos e modernos e a própria produção de haikais e ilustrações. O grupo se torna um espaço de compartilhamento dessa produção poético-artística, que eventualmente também pode ganhar a forma de uma publicação.

A QUEM SE DESTINA: homens e mulheres de todas as idades e profissões. Não é necessário ter envolvimento prévio com o haikai nem grande domínio da língua portuguesa – muito pelo contrário: este curso-oficina pode colaborar muito na soltura e na expressão de seus participantes, de forma inovadora.

QUANDO

Quartas-feiras, das 9h30 às 11h30.

1º módulo: 4 encontros, de 20 de setembro a 11 de outubro

Há a possibilidade de o grupo se manter e na sequência já realizar um segundo módulo (de 18 de outubro a 8 de novembro)

Sílvia Rocha é jornalista, comunicadora, escritora, poeta e pedagoga. Tem graduação e mestrado em Jornalismo pela Escola de Comunicações de Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP). Sua paixão pelos haikais – poemas, de 3 versos, de origem japonesa – teve início nos anos 1980. Desde então, vem se dedicando ao estudo, à escrita e à divulgação de haikais e de tercetos neles inspirados.

AMÉRICA LATINA ATRAVÉS DE SEUS CONTOS

PRIMEIRA PARTE: O BOOM LATINO-AMERICANO

Condução: Mónica Palacios

A proposta dos três encontros iniciais que compõem essa primeira parte do curso é compartilhar as causas e características do boom latino-americano, a explosão literária dos anos 60 até 70 que teve repercussão não só na América Latina como na Europa e no mundo em geral. Ao mesmo tempo, pretende-se oferecer uma oportunidade de os participantes se deleitarem com os contos de alguns autores que foram os pilares desse movimento.

Com uma proposta curta de apenas três encontros, este não pretende ser um curso superior aprofundado. Estaremos felizes se conseguirmos motivar muitos novos leitores a conhecer a produção literária de autores do nosso continente com um olhar mais atento e profundo.

A continuidade das aulas está prevista para 2018, quando, então, poderá haver um maior aprofundamento, tanto no que diz respeito aos representantes do movimento quanto às próprias obras.

A QUEM SE DESTINA: aberto a todos os interessados em literatura.

QUANDO

Três encontros – 27 de setembro, 25 de outubro e 22 de novembro, quartas-feiras, 19h30 às 21h30. Necessária inscrição antecipada.

Mónica Palacios é argentina e reside no Brasil há 35 anos, onde tem se dedicado ao ensino, lecionando (dá aulas de espanhol) ou coordenando cursos em escolas de idiomas e faculdades. Uma amante da língua e da literatura, graduou-se como bacharel em Castelhano, Literatura e Latim, na faculdade Mariano Acosta (1976), na Argentina, e fez mestrado em Letras – Teoria Literária e Literatura Comparada – (2000), na Universidade de São Paulo.

DESCOBRINDO IMAGENS E HISTÓRIAS INTERNAS

Facilitadora: Iana Ferreira

A palavra, escrita ou falada, tem o poder de unir os mundos interno e externo.

Nesta oficina, o objetivo é deixar palavras, cenas, personagens, conflitos, memórias e narrativas em geral emergirem, a fim de que possam ser observadas.

Embora não tenha objetivo terapêutico, esse processo pode ser medicinal para parte desses conteúdos que se revelam e são acolhidos. Também pode servir como porta de entrada para trabalhos terapêuticos posteriores ou como facilitador de trabalhos que já estejam em andamento.

COMO É O CURSO?

Encontros semanais, que compreendem vivências e atividades artísticas, exercícios criativos, de fluência e de desbloqueio da escrita, a fim de preparar e facilitar a escrita espontânea e canalizar narrativas. Estas são então trabalhadas de modo a promover tanto um aperfeiçoamento dos textos produzidos, quanto um aprofundamento nos conteúdos emergentes, conhecendo e observando a riqueza e desafios que eles trazem e eventualmente promovendo um novo olhar para eles.

A QUEM SE DESTINA: pessoas que desejam escrever ou aprimorar seus textos e, ao mesmo tempo, empreender um processo de conhecimento de si mesmas e do que a escrita representa e manifesta.

QUANDO

Quintas-feiras, das 13h30 às 15h45.

4 encontros: 5, 19 e 26 de outubro e 9 de novembro.

Sobre a Entretexto

Este é um projeto de oficinas de histórias e escrita e eventos literários diversos, que tem como objetivo principal criar e fomentar experiências criativas com a palavra. Entendemos ser esta uma poderosa via de expressão criativa, que propicia, por sua vez, o desenvolvimento pessoal em vários âmbitos.

A Entretexto é coordenada por Iana Ferreira,psicóloga e musicoterapeuta, que desde 1995 trabalha com música, desenho, escrita e outras técnicas de

expressão, nas áreas pedagógica, psicopedagógica e terapêutica.

ONDE? As oficinas e cursos deste semestre acontecerão numa agradável sala, no Félix Boulevard, Av. José Félix de Oliveira, 834, sala 3a, Granja Viana, Cotia, SP.

