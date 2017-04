Outono: A estação do Equilíbrio!

Apesar das controvérsias, para a biodiversidade, o Outono é a estação que comprova que o equilíbrio ambiental existe.

O Outono no jardim se caracteriza com mudanças no espectro de cores…

A despeito dos dias começarem com aquele friozinho que faz com que você pense que o Inverno chegou antes da hora, não obstante, no meio do dia, você ter a esperança de que o Verão esteja perdurando, até render-se no final da tarde com aquela temperatura amena que te obriga a buscar um agasalho, para o seu jardim, o Outono significa harmonia.

Com a chegada da estação mais charmosa do ano, inicia-se o momento de avaliações e de, literalmente, arregaçar as mangas para cuidar do jardim, não apenas preparando para o Inverno como também para as demais estações.

Hora de avaliar o que você plantou e não foi em frente, ou porque você não observou as condições mínimas necessárias ou porque você se esqueceu que as plantas precisam de um período de adaptação ao meio antes de seguirem para o local do plantio.

Entre a Lua minguante e a Lua nova, você já pode começar as podas de limpeza, retirando hastes e galhos secos para que o sol e a chuva incidam por inteiro em suas plantas.

Esqueça linhas, trenas e réguas, cortando bem próximo a uma junção, os galhos que estão voltados para baixo, valorizando a arquitetura natural que cada planta apresenta e respeitando o espaço natural que cada uma ocupa em seu jardim.

Lembre-se, que estas podas são apenas para aquelas que já floresceram ou frutificaram e se preparam para o período de dormência que está apenas começando.

Trabalhar no jardim sob um céu azul é extremamente gratificante, sobretudo quando é possível ser espectador das diferentes interações que ocorrem diante de seus olhos.

Também é um bom momento para retirar aquele entulho debaixo do gramado, para afofar seus vasos e renovar o estoque de folhas que estão começando a cair.

Depois dos períodos de trabalho no jardim, você pode observar os resultados, apreciando uma xícara de chá com as ervas que você acabou de colher e escolher receitas utilizando as P.A.N.C.s (Plantas alimentícias não convencionais) que você plantou durante a Primavera.

