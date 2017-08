Pai da Granja, existe?

“Se você não me obedecer, vou falar com seu pai”. Durante muitas gerações, essa frase podia tirar o sono de uma criança, de um adolescente, em alguns casos, até de adultos. Quando a autoridade do pai era requerida, é porque você tinha aprontado algo muito sério. Afinal, o pai era o último recurso de uma mãe que estava ali no dia-a-dia, cuidando das coisas “menos” importantes, como a desobediência recorrente do filho. Pais, falavam pouco, falavam sério, eram muito ocupados e mereciam o melhor bife do jantar e poltrona mais bacana na hora de assistir televisão.

Também existem aqueles pais superbacanas, modernos, abertos, mas que não contribuem efetivamente na educação do filho, nas finanças da casa, é o famoso “pai quando dá”, também conhecido como “papai fada”, aquele que só aparece para brincar, se divertir, levar para passear, deixando toda a tarefa dura de educar, para a mãe.

Seria uma tarefa árdua e científica listar e classificar as tantas formas de ser pai. Mas cá pra nós, achamos que sim, existe um “modo pai da Granja” de ser. Meio Capitão Fantástico, meio Marlin (pai do Nemo). Claro, é uma ousadia antropológica dizer que existe precisamente um perfil para a paternidade granjeira, mas sabemos que existe uma certa identidade dessa população. Por isso, escolhemos dois pais muito especiais para contar um pouco sobre essa aventura, Fabrício Soares e Álvaro Egas.

O que pensam sobre a paternidade e os desafios para preparar seus filhos para um mundo muito diferente daquele em que eles cresceram. Confiram, comentem, compartilhem!

Por Fabíola Lago, Jornalista, colaboradora do Jornal d’aqui.