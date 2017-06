Palestra gratuita sobre Leishmaniose em Embu das Artes

O evento visa informar a população sobre a doença, que atinge animais e humanos e pode ser fatal

No próximo sábado, 03 de Junho, a palestra “Leishmaniose Visceral Canina: um risco para seu cão e para você” será ministrada pelo especialista Professor Doutor Arlei Marcili, na Sociedade Ecológica Amigos de Embu – SEAE, localizada no centro de Embu das Artes, município da Região Metropolitana de São Paulo.

O principal objetivo do evento é informar à população sobre aspectos relevantes do problema de saúde, considerado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como a segunda doença causada por parasitas que mais mata no mundo, depois da malária. Quando não diagnosticada e corretamente tratada, costuma ser fatal em cerca de 90% dos casos.

A Leishmaniose, também conhecida como calazar, é causada pelo parasita “leishmania”. Ele é introduzido no corpo dos seres humanos ou animais por meio da picada do mosquito-palha, também conhecido como birigui. Quem transmite o parasita é a fêmea.

A doença pode levar cerca de dois a oito meses para se manifestar, mas pode ocorrer variações maiores, até 24 meses.

Segundo informações do Ministério da Saúde, inicialmente a doença era classificada como de área rural, mas nos últimos anos vem crescendo e tornando-se frequente nos espaços urbanos. Estudos relacionam suas causas com alterações climáticas, entre outros motivos.

As inscrições são limitadas. Para participar, inscreva-se no site: seaembu.org

SERVIÇO: Palestra “Leishmaniose Visceral Canina: um risco para seu cão e para você”

QUANDO: 03 de Junho de 2017 (sábado), às 14h.

ONDE: Sociedade Ecológica Amigos de Embu – SEAE

Rua João Batista Medina, 358 – Embu das Artes

INSCRIÇÕES: seaembu.org | 4781.6837

SOBRE A SEAE

Criada por moradores na metade da década de 70, a SEAE atua na preservação ambiental de Embu e região, para estimular e ampliar os processos de transformação socioambiental, cultural e econômica, por meio de processos educacionais participativos e inclusivos, fomentando a atuação em políticas públicas, visando a conservação, recuperação e defesa do meio ambiente.

INFORMAÇÕES PARA A IMPRENSA

Rodolfo Almeida

PRESIDENTE da Sociedade Ecológica Amigos de Embu

11 4781-6837 | 99931.4904

contato@seaembu.org

Silvia Vieira Martins

COMUNICAÇÃO

11 99816.8461

silvia.comunica@gmail.com

DOE AGORA



A SEAE não tem fins lucrativos ou vinculação político-partidária, por isso depende de projetos e patrocínios para levar adiante os projetos socioambientais.

Ao colaborar, você ajuda a financiar trabalhos de educação, fiscalização de crimes ambientais e a preservar a região.

Saiba como doar: hdttp://seaembu.org