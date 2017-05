Palestra gratuita sobre saneamento ecológico será ministrada no Parque Ibirapuera

Evento visa informar e incentivar o tratamento de esgoto doméstico com o uso de plantas para reduzir a poluição dos rios.

Na próxima sexta-feira (12), às 14 horas, o ambientalista Rodolfo Almeida, presidente da ONG Sociedade Ecológica Amigos de Embu (SEAE) apresentará a palestra “Introdução ao Saneamento Ecológico” na UMAPAZ (Universidade Livre de Meio Ambiente e Cultura e Paz), sediada dentro do Parque Ibirapuera.

O evento tem como objetivo disseminar o conhecimento sobre as possibilidades e técnicas de tratamento de esgoto de forma natural e minimizar os impactos da poluição que ele causa ao meio ambiente.

Segundo Rodolfo, os custos para a instalação de um projeto residencial são equivalentes ou menores do que o tradicional, e os resultados podem ser melhores.

“Estudos da Universidade de São Paulo (USP) comprovam que sistemas produzidos com plantas filtrantes (fitorremediação) podem eliminar mais poluentes do que o tratamento convencional e devolver a água mais limpa ao final do ciclo. É bom para o meio ambiente e para a nossa saúde”, avalia o palestrante.

A Região Metropolitana de São Paulo é rica em mananciais, mas a qualidade destas águas é ameaçada pela falta de coleta e tratamento de esgoto, uma realidade que afeta cerca de 22 milhões de pessoas.

A divulgação do conhecimento sobre o tema é ferramenta importante para ajudar a alterar este cenário, uma vez que os moradores podem atuar de forma responsável para cuidar de todo o ciclo da água em sua própria residência.

SERVIÇO

Palestra Introdução ao Saneamento Ecológico

Data: 12/05/2015, das 14h às 17h

Local: UMAPAZ | Endereço: Parque Ibirapuera. Av. Quarto Centenário, 1268. Portão 7A.

Mais informações e inscrições aqui (30 vagas):

SOBRE A UMAPAZ

A Universidade Aberta do Meio Ambiente e da Cultura de Paz, Departamento de Educação Ambiental da Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente (SVMA), desenvolve e dissemina conhecimentos e práticas de educação para a sustentabilidade, alicerçados no respeito à vida e inspirados na Carta da Terra.

SOBRE RODOLFO ALMEIDA

Empresário, ambientalista, presidente da OSCIP Sociedade Ecológica Amigos de Embu e diretor do Canal Infra Verde. Conselheiro nos conselhos COMAM – Conselho do Meio Ambiente Municipal de Embu das artes, CGAEV – Conselho Gestor da APA Embu Verde, RBCV – Reserva da Biosfera do Cinturão verde de São Paulo, CBH-AT – Comitê de Bacia Hidrográfica Alto Tietê.

SOBRE A SEAE

Criada por moradores na metade da década de 70, a SEAE atua na preservação ambiental de Embu e região, para estimular e ampliar os processos de transformação socioambiental, cultural e econômica, por meio de processos educacionais participativos e inclusivos, fomentando a atuação em políticas públicas, visando a conservação, recuperação e defesa do meio ambiente.