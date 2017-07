Palestra na Wurth

Rogério Franco prestigia palestra de ministro em Cotia

O prefeito Rogério Franco participou nesta segunda-feira (17), no teatro da empresa Wurth, em Cotia, da palestra do ministro da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Marcos Pereira, para grupos de empresários, comerciantes e autoridades do município e cidades vizinhas.

Em sua fala, o ministro abordou o trabalho que vem sendo feito pelo governo federal para desburocratizar e impulsionar a política comercial brasileira no exterior.

“Trabalhamos com o Programa Nacional de Conexão Startup Industrial e Portal Único do Comércio Exterior para reduzirmos de 13 para oito dias o prazo de exportação e de 17 para dez o de importação”, exemplificou, para depois completar: “No cenário do comércio exterior, em junho, tivemos um saldo de US$ 47,7 bilhões e 25 mil empresas exportadoras. Isso contribui para reduzir em até 80% o déficit da dívida externa”.

Marcos Pereira apontou ainda a retomada do crescimento na importação e exportação nos últimos meses e mostrou otimismo em relação às perspectivas para o setor, como aumento da participação brasileira no comércio internacional, melhorias no ambiente de negócios, aquecimento da atividade industrial e abertura de novas vagas de trabalho, entre outros.

Rogério Franco, por sua vez, apontou ações adotadas em sua gestão que visam potencializar a economia local para gerar emprego e renda. “Criamos a Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação exatamente para buscar projetos para a cidade. Não só para fortalecer o setor industrial, mas todos os setores. Os números apresentados pelo ministro nos incentivam e fortalecem estados e municípios.”

O secretário de Habitação, Sérgio Folha, destacou a importância do evento para empresários de pequenas, médias e grandes empresas. “O intuito do evento era esclarecer a situação do nosso país no âmbito empresarial e comercial para os empresários e comerciantes da nossa cidade e da região. É com informação que trabalhamos o presente e planejamos as ações futuras”, avaliou.

Também prestigiaram o evento o vice-prefeito, Almir Rodrigues, e os secretários Ademir Rodrigues (Indústria e Comércio), Sérgio Folha (Habitação), José Roberto Baraúna (Desenvolvimento Urbano), Raphael Camargo (Gestão Estratégica e Inovação), Paulo Godoy (Fazenda), Luis Gustavo Napolitano (Trabalho e Emprego), Marcos Menão (Comunicação) e Joaquim “Brechó” (Transportes e Trânsito).