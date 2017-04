Palestra sobre conservação de animais silvestres

No próximo dia 29 de abril, o município Embu das Artes, na Região Metropolitana de São Paulo, receberá a palestra “Biodiversidade e Conservação de Animais Silvestres – Mídias Atuais”, a ser ministrada pelos biólogos Lucas Kazuo Yanai e Rodrigo Mendes Aguiar.

Sob diretrizes do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente) e ICMBio (Instituto Chico Mendes para a Conservação da Biodiversidade), os palestrantes abordarão temas como: a conservação da fauna brasileira de forma integrada; a importância do estudo do comportamento animal como elemento–chave para a sua preservação; a importância do manejo e reabilitação de animais silvestres.

Pedidos de ajuda para resgatar animais silvestres, encontrados no município, são cada vez mais frequentes para a Sociedade Ecológica Amigos de Embu – SEAE. Um dos motivos, segundo Rodolfo Almeida, presidente da ONG, pode ser “a redução do habitat natural destas espécies, que se aproximam da cidade em busca de alimentos”.

Apesar da proximidade com a cidade de São Paulo, Embu das Artes abriga importantes remanescentes florestais de Mata Atlântica e também espécies do Cerrado. No entanto, o avanço da expansão imobiliária coloca o município em delicado conflito entre crescimento e preservação, com desmatamentos provocados inclusive em áreas de várzea e locais protegidos por lei.

O evento será promovido pela SEAE, como parte de sua responsabilidade socioambiental, e terá duração aproximada de duas horas, com direito a certificado de participação.

SERVIÇO:

Palestra Biodiversidade e Conservação de Animais Silvestres – Mídias Atuais

Vagas limitadas. Inscrições pelo site: seaembu.org

Sábado, 29 de Abril, às 14h

SEAE: Rua João Batista Medina, 358, Centro, Embu das Artes