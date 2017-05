Palestras sobre segurança no trânsito

As escolas públicas e privadas de Cotia podem solicitar palestras sobre educação no trânsito junto à Secretaria de Transportes e Trânsito (Settrans) da Prefeitura de Cotia.

Por meio da Campanha Permanente de Educação no Trânsito, lançada no início do ano, a Prefeitura leva orientação sobre segurança no trânsito aos estudantes. “O objetivo é formar cidadãos mais conscientes sobre suas responsabilidades quando o assunto é a segurança no trânsito”, disse Antônio de Melo, secretário da Settrans.

A palestra é ministrada por um agente de trânsito que, de maneira lúdica e descontraída, fala sobre a importância do uso do cinto de segurança, do respeito às leis e sinalização de trânsito, uso de cadeirinha para crianças e travessia de pedestres, entre outros. Ao final, os alunos ganham uma revista de história em quadrinhos que aborda a segurança no trânsito.

As escolas interessadas em receber a palestra devem entrar em contato

pelo telefone 4703-4965, ramal 5104, e falar com Fernando Guedes.