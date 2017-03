Homens, tirem as máscaras, relaxem!

Não vou escrever um artigo para as mulheres em seu dia, mas para os homens, que desde a infância foram obrigados, culturalmente e não biologicamente, a usarem uma máscara de machos fortes e viris escondendo seus sentimentos, medos e angustias.

Não por acaso fui assistir nessa véspera do dia 8 de março o filme The Mask You Live In (2015) – Netflix. Um documentário sobre a “crise dos meninos” nos EUA com entrevistas com os próprios meninos, pais e mães, especialistas e professores.

Não, os homens não se dão assim tão bem como parece nesse mundo em que estão em vantagem e superioridade em relação às mulheres. É o que mostra o filme.

The Mask mostra como são criados os machos, num ambiente hostil e solitário resultando em bullying durante a vida escolar, violência, competição, dificuldade de falar de si e de seus medos e angústias na vida adulta, o que leva, por exemplo, ao índice de suicídios ser a principal causa de morte na Inglaterra entre homens entre 20 e 34 anos, uma taxa bastante superior ao das mulheres também nos EUA.

O filme se concentra na construção do homem enquanto ser social e cultural da infância até a maturidade e na máscara que lhes é imposta de macho racional e insensível.

Para combater o machismo, por um lado há de se quebrar o modo como educamos as crianças, por outro é preciso que os homens se desconstruam, se reconstruam e reconstruam todas as relações à sua volta.

Quando a noite é mais escura é que vai amanhecer. Não é à toa que as propagandas, mais do que nunca, exacerbam a diferença entre meninos e meninas e as fazem cor de rosa do laço do cabelo ao laço do sapato. Ou que um hospital de renome impede uma mãe de amamentar um filho na UTI durante a visita dos pais. É quando uma cultura está em franca mudança que nascem reacionarismos extremados.

Vale assistir o filme. Vale para homens e mulheres.