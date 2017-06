Parque Gabriel Chucre recebe 15 mil mudas

Para celebrar o Dia do Meio Ambiente, foi realizado o plantio de 15 mil mudas de espécies nativas no Parque Gabriel Chucre, em Carapicuíba, na Grande São Paulo.

A ação foi possível graças ao Programa Nascentes, da Secretaria do Meio Ambiente, que prevê a compensação de emissões de carbono, redução da pegada hídrica, ou implantação de projetos voluntários de restauração.

Na ocasião, as 15 mil mudas foram cedidas pela empresa Votorantim Cimentos, como parte de uma compensação ambiental. Estavam presentes no plantio o secretário do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e representantes da Votorantim, David Canassa, Ricardo Cavallo e Álvaro Lorenz.

“Com o plantio a ser concluído até o fim do ano, as 15 mil mudas vão mudar o paisagismo do parque, que, com certeza, se tornará mais propício ao convívio das pessoas”, comentou Salles.

O secretário aproveitou para divulgar mudanças na gestão do parque: “Nós iremos fazer a cessão de diversas áreas do Gabriel Chucre para a Prefeitura de Carapicuíba instalar equipamentos nas áreas da educação e saúde”.

A exemplo do que foi feito em outras unidades administradas pela pasta, foram abertas licitação para serviços de alimentação, locação de bicicletas e estacionamento do parque de Carapicuíba.