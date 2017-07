Passeios a cavalo pelas mais belas trilhas de São Roque

O Centro Hípico JGF integra o Roteiro do Vinho desde a sua fundação, na categoria lazer, com passeios a cavalo em trilhas ecológicas, acompanhados de monitores e treinadores experientes, e por vezes pelo próprio casal de proprietários e seus dois filhos, que são campeões de hipismo rural. Os animais, por sua vez, são de fácil condução, ideais para esse tipo de atividade equestre.

Nos finais de semana e feriados, os passeios ocorrem de acordo com a demanda e a procura dos turistas que desejam participar deste tipo de entretenimento ao ar livre. Já entre segunda e sexta-feira, as cavalgadas devem ser programadas e agendadas com antecedência.

Não há um número mínimo de pessoas ou de animais para que os grupos percorram as trilhas da região. O programa pode ser feito tanto por uma pessoa (mas devidamente acompanhada por um monitor do centro hípico) quanto por um grupo de, no máximo, 15 pessoas (o número de monitores depende da quantidade de pessoas/animais).

Os passeios têm duração mínima de 1h. Mas há, também, como alternativa dentro das ótimas instalações do centro hípico, dois circuitos fechados que podem ser utilizados pelo visitante em cavalgadas de 30 minutos ou mais. Em ambos os programas, crianças e menores de idade são monitorados a todo momento por treinadores capacitados.

O Centro Hípico JGF também conta com uma equipe de 3 tambores e maneabilidade, além de oferecer aulas para iniciantes em equitação, baias para aluguel e doma racional, entre outros, e ainda uma cantina com um playground para o lazer dos pequenos.

Serviço:

Centro Hípico JGF

Rod. Quintino de Lima, 19.513, a 2 km do centro de São Roque, sentido Ibiúna, acesso pelo km 60,5 da SP-270, rodovia Raposo Tavares.

Telefones: (11) 4712-5702 / 99644-8846 / 99944-4641 (também pelo WhatsApp).

Para saber mais, acesse Centro Hípico JGF no facebook e Instagram.