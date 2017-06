PAT divulga novas vagas de emprego

Quem busca um novo emprego precisa ficar atento. O Posto de Atendimento

ao Trabalhador (PAT) liberou 39 vagas para esta semana no município e

cidades próximas.

Entre as vagas disponíveis estão a de eletricista auxiliar, costureiro (a) em geral, atendente de balcão, auxiliar de escrituração fiscal, mecânico de manutenção de máquinas, recepcionista de consultório odontológico e pintor industrial, entre outras. As vagas para operador de loja são para pessoas com deficiência.

Os interessados devem comparecer ao PAT com todos os documentos pessoais

e currículo. Devido à procura, as vagas podem expirar rapidamente ou

sofrer algum tipo de alteração por parte dos empregadores sem prévio

aviso.

O PAT fica na Rua Monsenhor Ladeira, 38, Vila São Francisco, e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h às 16h. Outras informações pelos telefones 4703-0497 e 4243-7666.