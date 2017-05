Peça ensina alunos como viver de forma mais sustentável

Todos os alunos do 1º ao 5º ano da Escola Municipal Gaspar de Godoi Moreira, no Jardim Japão, assistiram ao espetáculo “Sustentabilidade – o show”, nesta quinta-feira (25), em duas apresentações – uma para as turmas que estudam no período da manhã e outra para as da tarde.

Com o objetivo de explicar de forma divertida como podemos viver de maneira mais sustentável, dois cientistas malucos fazem experiências científicas e demonstrações impactantes sobre as problemáticas que o mundo enfrenta.

“A peça foi pensada justamente para auxiliar e ensinar de forma mais interativa os temas que os professores abordam em sala de aula. E sustentabilidade é um assunto que as crianças se interessam bastante”, avalia Dennis Ghiraldelli, produtor do espetáculo que trouxe a peça a Cotia por meio de parceria com a Secretária de Esporte, Cultura e Lazer.

Segundo Magali Fiuza, diretora da escola, as crianças aprendem muito com a interação. “Por mais que a gente tente mudar um pouco a didática de ensino, ficamos entre o giz, a lousa e o livro. É visível o quanto os alunos absorvem as informações que os espetáculos educativos trazem.”

O secretário de Esporte, Cultura e Lazer, Givaldo da Costa, disse que o projeto levar o teatro às escolas é uma forma de promover a cultura entre as crianças. ”O objetivo é descentralizar as apresentações artísticas em nossa cidade. Este ano já realizamos dois circuitos culturais e outras atrações, como a exposição Pomarium.

Mas grande parte das crianças dos bairros mais distantes não consegue participar. Por isso, a necessidade de ir ao encontro delas. E vamos nos esforçar para trazer outras peças para as escolas nesta parceria com a Secretaria da Educação.”

Ao final das apresentações todos os alunos ganharam um livro de atividades e mais conteúdo sobre sustentabilidade. A peça faz parte do projeto “Se Eu Pudesse Mudar o Mundo”, realizado pela 3S Projetos por meio de incentivos do Programa de Ação Cultural, do Governo do Estado de São Paulo (Proac).