Pedido de manutenção de rua

Gostaria de solicitar à Secretaria de Obras que façam o trabalho de manutenção de nossa rua.

Cabe salientar que há mais de 2 anos não temos nenhum tipo de manutenção, estamos perplexos ao ver tantas fotos que a referida secretaria posta para mostrar seus feitos.

Já entrei em contato com a secretária e até o presente momento não obtive retorno. Tendo em vista que nossos impostos serão pagos nesse mês, solicito que sejam usados a nosso favor, uma vez que a Prefeitura não tem feito nada por nosso bairro.

É lamentável a situação em que nossa rua se encontra.

Liguei na Secretaria várias vezes, fiz um registro (7646-2017) e antes deste registro ter sido feito eu já tinha entrado em contato com a secretária por inúmeras vezes; a resposta que obtive foi que a prioridade era limpeza das escolas para a volta às aulas porém, não adianta ter escola limpa se os alunos não conseguem chegar até a mesma pois moramos a 2 km de distância da escola e com a rua no péssimo estado que se encontra a passagem do TEG se torna impossível.

Vale ainda ressaltar que a cada chuva que cai ficamos sem coleta de lixo.

Certa de que a referida Secretaria fará o possível para cumprir com sua obrigação, agradeço e aguardo retorno.

Angélica Mendes

Estrada dos Hengles, altura do número 104.

Caputera (próximo à Casa de Apoio Filho Pródigo).