Petição Pública contra empreendimento Reserva Raposo

O empreendimento “Reserva Raposo” que foi aprovado no km 18 da Raposo, no limite dos municípios de Cotia, Osasco e São Paulo (veja matéria relacionada a projeto da Sabesp para o local) está gerando muitas manifestações contrárias por parte dos moradores da região e usuários da rodovia.

Segundo Alex da Força, em comentário no Facebook, este é um projeto de habitação de interesse social e habitação de valor popular onde serão construídos cerca de 13 mil apartamentos. O residencial Reserva Raposo faz parte da meta 2013-2016 da prefeitura de São Paulo de criar 55 mil unidades habitacionais. “Se cada unidade familiar tiver um automóvel, serão mais 13 mil carros por dia circulando na Raposo Tavares”. E Alex da Força conclui levantando um desafio: “conciliar direito constitucional à moradia sem impactar negativamente a mobilidade urbana e a qualidade de vida da população da região e dos que utilizam a rodovia”.

Segundo o vereador de Cotia, Luis Gustavo Napolitano, o Reserva da Raposo terá impacto devastador em nossas vidas. “Às margens da Rodovia Raposo Tavares, no limite da capital com Osasco e Cotia, está prevista a construção de um mega condomínio com 19 mil apartamentos distribuídos em 124 prédios em um terreno de 500 mil metros onde foram aprovados milhares de apartamentos. O impacto disso na Raposo Tavares vai ser enorme, o custo para a nossa cidade e o prejuízo para todos nós são imensuráveis. Um empreendimento que trará milhares de pessoas em adensamento para a Raposo Tavares sem infraestrutura alguma”.

Por isso, o vereador criou uma Petição Pública dirigida ao Presidente do Brasil, Congresso Nacional do Brasil, Supremo Tribunal Federal, Senado Federal, Câmara dos Deputados, Governo do Estado de São Paulo e Prefeito de São Paulo.

É hora da sociedade se mobilizar.

Assine já!

http://www.peticaopublica.com.br/pview.aspx?pi=BR92039