Praça Joaquim Nunes recebe ação de sustentabilidade

A Praça Joaquim Nunes, no Centro de Cotia, recebe neste sábado, das 9h às 14h, a ação integrada “Meio Ambiente e Gente Contente”, voltada à sustentabilidade e educação ambiental. A atividade, em comemoração à Semana do Meio Ambiente, envolve diversas secretarias e cada uma oferecerá algum tipo de serviço aos munícipes.

Entre as atividades estão previstas a doação de mudas nativas da Mata Atlântica, confecção de vaso sustentável com garrafas PET, plantio de mudas de hortaliças em vaso sustentável, unidade móvel da Sabesp (informações sobre uso racional da água e como evitar desperdício), artesanato com materiais de reciclagem, doação de livros e exposição de painéis sobre a história de Cotia. A Secretaria da Saúde fará a distribuição de preservativos.