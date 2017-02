Prefeitura conclui limpeza de seis córregos

Famílias que habitam as margens de regiões ribeirinhas podem dormir mais sossegadas em dias de chuva forte. É que a Prefeitura de Cotia já concluiu a limpeza de seis córregos nos bairros Jardim Santa Maria, Rio Cotia, Jardim Rosemary, Portal da Primavera, Jardim Lina e Quinta dos Angicos, além do piscinão do Mirante da Mata. O trabalho prossegue em outras localidades nos próximos dias.

Iniciada em janeiro, a limpeza é feita diariamente e desses locais foram retirados, além do mato, toneladas de sujeira despejada pela própria população, como latas, garrafas, copos e até sofás.

Para evitar que ocorram novos alagamentos em alguns pontos da cidade em dias de chuva, a Prefeitura orienta os cidadãos para que mudem esse hábito e joguem o lixo em seu devido lugar. Agindo assim contribuirão para a diminuição dos riscos de alagamentos e do surgimento de doenças como a leptospirose, causada pela urina do rato.

A Administração também tem feito a desobstrução de galerias, bueiros e bocas de lobo para dar mais vazão à água da chuva.