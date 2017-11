Prefeitura de Cotia abre inscrições para aulas gratuitas de Jiu-jitsu

Inscrições devem ser feitas de segunda a sexta-feira, no Ginásio Municipal. Vagas são direcionadas para crianças e jovens com idade entre cinco e 17 anos

A secretaria de Esportes, Cultura e Lazer de Cotia está com inscrições abertas para as aulas gratuitas de jiu-jitsu realizadas na Academia Municipal de Lutas. Para participar preciso ter idade entre cinco e 17 anos. As inscrições serão aceitas até completar todas as vagas disponíveis.

As aulas de jiu-jitsu acontecerão às terças e quintas-feiras em dois horários, das 10h às 11h e das 15h às 17h. Para se inscrever basta ir até a secretaria do Ginásio Municipal de Esportes (rua Ouros, s/nº), das 8h às 17h, levando atestado original de aptidão física, duas fotos 3X4, cópia do RG ou Certidão de Nascimento, cópia do comprovante de endereço e comprovante de escolaridade.

Mais informações pelo telefone 4148-1724.

Serviço:

Inscrições para aulas gratuitas de Jiu-jitsu

Local: Ginásio Municipal de Esportes (Rua Ouro, s/n – Jardim Nomura)

Horário: 8h às 17h (Segunda a sexta-feira)

Inscrições disponíveis até o preenchimento de todas as vagas.

Foto: Vagner Santos