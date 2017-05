Prefeitura inicia informatização da entrega de medicamentos

Em parceria com a Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação, criada no início deste ano, a Secretaria da Saúde de Cotia implantou um sistema de controle no almoxarifado de medicamentos que vai melhorar a eficiência e controle na distribuição para a população. A medida faz parte do projeto do prefeito Rogério Franco de modernizar e humanizar o atendimento em todos os serviços públicos.

“O sistema de controle de medicamentos é fundamental para o acompanhamento na entrega de medicamentos aos munícipes”, disse Raphael Camargo, titular da Secretaria de Gestão Estratégica e Inovação. Ele adiantou também que segue em estudo a informatização das Unidades Básicas de Saúde (UBS’s) através da implantação do prontuário eletrônico. “É um investimento que o prefeito pretende fazer para garantir a evolução do atendimento e o melhor acompanhamento dos medicamentos para evitar a falta deste ou daquele remédio na unidade.”

De acordo com o secretário da Saúde, Magno Sauter, a informatização é um salto positivo que Cotia dá em benefício da população. “A informatização dos processos atende as expectativas de melhoria e qualidade do atendimento, segurança no manuseio do prontuário e aumento na eficácia”, avaliou.