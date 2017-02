Prefeitura lança projeto Talentos de Cotia

Você que tem algum talento especial? Já pensou em divulgá-lo para toda a cidade?

A Prefeitura de Cotia vai te dar uma mãozinha através do projeto “Talentos de Cotia”.

Criado para abrir um canal de divulgação das manifestações culturais da cidade e valorizar os talentos locais, o projeto é realizado pelas secretarias de Comunicação e de Esportes, Cultura e Lazer.

Se você acredita no seu potencial aproveite essa oportunidade!

Vale qualquer habilidade: dança, teatro, canto, música, cinema, vídeo, grafite, desenho e pintura, entre outros.

O primeiro talento foi o youtuber Douglas Mendonça, (Dodo Mendonça), 28 anos, morador do Jardim Coimbra que conta piadas e histórias engraçadas em seu canal. Em um dos vídeos ele aceitou o desafio de depilar a perna com cera quente.

Os próximos a mostrar o talento são meninos que cantam Rap, Damyem e Erick, do Jardim Leonor. Eles participam do Sarau Poesia na Garagem, inaugurado há dois anos. Damyem tem contato com a música há mais tempo. O pai, Mano Kimba, é rapper e passa seus conhecimentos para o pequeno Mc.

A divulgação dos Talentos de Cotia será feita toda sexta-feira pela página oficial da Prefeitura no Facebook.

Interessados devem fazer contato com a equipe de comunicação pelo e-mail: midiasdigitais@cotia.sp.gov.br.