Prefeitura muda trânsito para a celebração no Templo Zu Lai

Por conta das celebrações do Ano Novo Chinês, domingo (5), no Tempo Zu Lai (Estrada Fernando Nobre, 1.461, Jardim Rincão), a partir das 7h, a Prefeitura de Cotia fará algumas alterações no trânsito local. O motorista que puder deve evitar a região ou buscar rotas alternativas, em razão do congestionamento que deve se formar na Rodovia Raposo Tavares e vias próximas. São esperadas 15 mil pessoas no evento.

Quem seguir pela Raposo Tavares sentido Estrada Fernando Nobre/São Fernando encontrará o acesso livre até a rotatória em frente ao condomínio São Fernando Golf Club, passando pelo Templo, onde haverá indicações na via para estacionamentos e organização para a entrada do evento.

Já o motorista que vem de Carapicuíba e Barueri para acessar a altura do Km 25 da Raposo Tavares encontrará a Estrada Fernando Nobre interditada nas proximidades do Templo. Assim, terá de utilizar a Estrada Carlos Antônio Pereira de Castro (antiga Estrada do Caiapiá), Avenida Vasco Massafelli, Rua São Francisco e Rua Martiliano Lemos Leite. O mesmo trajeto terá de ser feito pelos visitantes que deixarem o evento e tiverem como destino a Raposo Tavares. O trajeto é de cerca de dez minutos.

Todo o trajeto será sinalizado com faixas informativas. Agentes do Demutran (Departamento Municipal de Trânsito) estarão no local para auxiliar os motoristas. A Estrada Fernando Nobre/São Fernando deve ser liberada a partir das 16h.

