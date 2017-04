Problemas com Bactérias podem matar

A internação e o grave estado de saúde da atriz e modelo Renata Banhara na última semana ganhou repercussão na imprensa. A atriz esteve internada no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, por 12 dias e submetida a duas cirurgias. Segundo a assessoria da modelo e atriz, ela vinha sentido dores de cabeça há anos, desde que fez um canal em um dos dentes. Após o tratamento, a bactéria Streptococcus anginosus se alojou no dente e provocou uma infecção, se espalhou pelo seio da face e se alojou no cérebro.

Conforme o cirurgião dentista doutor Alex Precioso, a bactéria Streptococcus anginosus é uma das muitas que fazem parte da flora bucal, porém é capaz de provocar graves complicações e normalmente está presente em infecções do trato gástrico incluindo garganta e cavidade oral.

“Pelo que acompanhei, Renata Banhara pode ter tido uma infecção crônica na região da maxila após tratar um canal, que pode ter persistido e como não provocou dor, ficou ali, de forma crônica, e como toda infecção, mesmo que não tenha dor, evoluiu”, explica o cirurgião.

Ele ainda ressalta que quando se tem um processo infeccioso, muitas vezes após manipulá-lo ele pode entrar na corrente sanguínea e provocar nova infecção à distância. “E essa bactéria tem uma capacidade muito grande de formar abscesso (acúmulo de pus) em outras regiões. Qualquer infecção não cuidada pode ocasionar esse tipo de coisa”, diz.

Outro problema que requer atenção no consultório dentário é a endocardite bacteriana. O cirurgião dentista explica que existe outro tipo de bactéria com potencial muito grande de infectar válvulas cardíacas e ao fazer qualquer procedimento na boca que possa envolver sangue, é preciso muito cuidado.

“É muito importante as pessoas entenderem que a dor não é o fator principal para que a gente [profissionais da saúde] atue. Às vezes detectamos algum problema e dizemos ao paciente mas como não sente dor, vai deixando pra lá e o resultado pode ser perigoso ou até irreversível”, finaliza Doutor Alex.