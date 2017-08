Professora de Embu das Artes entre as vencedoras

Professora de Embu das Artes é uma das vencedoras do 20º Prêmio Educador Nota 10, maior e mais importante prêmio da educação básica brasileira.

Luana Viegas de Pinho Portilio concorre ao título de Educador do Ano, que será escolhido em outubro, em cerimônia na cidade de São Paulo.

A 20ª edição do Prêmio Educador Nota 10 já tem seus vencedores. Os educadores escolhidos foram anunciados neste mês. Entre os nomes está o da representante de Embu das Artes, Luana Viegas de Pinho Portilio, da Escola Colibri. O prêmio é de R$ 15 mil para o professor ou gestor e um vale-presente de R$ 1 mil para a escola onde o projeto foi desenvolvido. Além disso, os vencedores concorrem ainda ao prêmio de Educador do Ano, que será escolhido em cerimônia no dia 30 de outubro, em São Paulo.

Com o projeto “Conhecendo as Aves do Entorno”, Luana conquistou os jurados. Os alunos do 1º ano aprenderam na prática os comportamentos de um observador de aves. Tiveram como desafio, neste estudo, investigar o entorno da escola para conhecer e identificar quais as aves que visitavam o local.

Além de ler textos e assistir a documentários e programas de reportagem, eles anotaram e desenharam em um livro de observações as características, as cores, os tamanhos e os tipos de bico das aves encontradas.

Muitas crianças comprovaram nesses registros coisas pesquisadas nos textos, como o comportamento das aves, a construção de ninhos e sua alimentação.

Ao propor situações de aprendizagem com questões desafiadoras e possíveis de serem respondidas pela observação da natureza, a professora desenvolveu a cultura científica em seus alunos, o que envolve a capacidade de compreender e interpretar o mundo.

Além de Luana, outros nove educadores que desenvolveram experiências pedagógicas de destaque nas escolas em que trabalham foram escolhidos por uma comissão de especialistas entre os mais de 5 mil inscritos. Os selecionados são dos estados de São Paulo, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Rondônia, Pernambuco e Paraná.

O Educador Nota 10 é uma iniciativa do Grupo Abril em parceria com a Globo, organização da Fundação Victor Civita e da Fundação Roberto Marinho, com apoio da Associação Nova Escola e patrocínio da Fundação Lemann, Somos Educação e Faber Castell.

Dois projetos finalistas – em São Paulo e no Paraná – foram colocados em prática em turmas do Ensino Médio, segmento que passou a fazer parte do Prêmio este ano. Uma das iniciativas aborda o ensino de História Antiga a alunos que cumprem pena em regime fechado; a outra investiga como a sexualidade é expressa através da Geografia.

Há, ainda, trabalhos desenvolvidos a partir de textos de Clarice Lispector e Sylvia Orthof para o estímulo à escrita; de pesquisa etnográfica sobre tribos indígenas de Pernambuco e de sensibilização contra o racismo e o preconceito contra imigrantes, entre outros.

No ano em que completa 20 edições, o Prêmio Educador Nota 10 registrou um recorde de inscrições, com 5.006 projetos. Desde a criação do Prêmio, em 1998, mais de 67 mil professores participaram da premiação.