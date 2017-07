Programação de férias da Biblioteca de São Roque

Biblioteca Municipal Prof. Arthur Riedel terá programação especial de férias

Dos dias 17 a 28 de julho, a Biblioteca Municipal Prof. Arthur Riedel terá uma programação especial para crianças e adolescentes, com a proposta de realizar atividades divertidas que valorizem os livros do acervo e incentivem a leitura.

Serão duas opções de oficinas: teatro e dança. E, também, contação de histórias. As informações completas estão abaixo.

Literatura em Cena

Oficina básica de Teatro, inspirada nos livros da Biblioteca. Todo dia, exercícios inspirados em um livro diferente e os pequenos podem participar quantas vezes quiserem! É só escolher os dias, no momento da inscrição.

DATAS: 17 a 20 de julho (de segunda a quinta)

HORÁRIOS: 10h00 às 11h30

PROFESSORA: Letícia Junqueira, atriz e assistente de produção do Grupo Oba! De Teatro (SP)

Letra & Música

Oficina básica de Dança, inspirada nos livros da Biblioteca. Todo dia, exercícios inspirados em um livro diferente e as crianças e adolescentes podem participar quantas vezes quiserem. É só escolher os dias, no momento da inscrição.

DATAS: 17 de julho – Dança Contemporânea para Crianças

18 de julho – Dança Contemporânea para Adolescentes

19 de julho – Dança Árabe para Crianças

20 de julho – Dança Árabe para Adolescentes

HORÁRIOS: 15h00 às 16h00

PROFESSORA: Letícia Junqueira, dançarina especializada em dança do ventre e dança contemporânea

Hora do Conto

Todo dia, uma contação de histórias diferente e muito divertida!

DATAS: 24 a 28 de julho (de segunda a sexta)

HORÁRIOS: 15h00

CONTADORA: Meire Tenório

As inscrições para as oficinas serão feitas na própria Biblioteca, por telefone (11-4712.5620), por email (biblioteca@saoroque.sp.gov.br) ou pela página do Facebook (facebook.com/bibliotecasaoroque). É necessário informar o nome da criança, a idade, o nome do responsável e um telefone de contato.

As oficinas são recomendadas para crianças a partir dos 5 anos. A contação é recomendada para todas as idades.

Pais e/ou responsáveis não precisam acompanhar durante as atividades, mas é importante que busquem as crianças no horário de término informado.

Aproveitamos para informar que a Brinquedoteca Oswaldo Perino, estará funcionando normalmente, das 9h às 17h, durante as férias escolares.