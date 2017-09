Comemoração dos 22 anos do Projeto Âncora

A instituição faz aniversário e sedia o 2ºencontro latino americano de narradores itinerantes e promove espetáculo que une alunos circenses de todos os tempos

Dia 23 de setembro o Projeto Âncora completa 22 anos.

Em 2017 a comemoração é especial porque a entidade ficou entre as 100 melhores ONGs do país nas áreas de gestão e transparência, em premiação recente concedida pela Revista Época e Instituto Doar.

Nos últimos sete anos, com a fundação da Escola Projeto Âncora, a ONG tem se destacado no cenário da educação mundial, ganhando notoriedade por suas práticas pedagógicas inovadoras que atendem às necessidades do século 21.

Inseridos num contexto valoroso onde a Afetividade, Respeito, Responsabilidade, Honestidade e Solidariedade são guias de um aprendizado que evidencia as relações humanas, as vocações, os encontros, o coletivo, as artes, a tecnologia e o desenvolvimento da cidadania ativa e autônoma na formação de comunidades de aprendizagem.

Este ano o Projeto Âncora abrirá suas portas à comunidade para celebração de aniversário em dois momentos:

Dia 21 de setembro – das 9h às 12h

O Âncora sediará o 2 º encontro de Narradores Latino Americanos Roda de Histórias com profissionais do México, Perú, Colômbia, Cuba e Brasil, que ocuparão a instituição contando e escutando histórias na promoção de um rico intercâmbio cultural e incentivo à leitura.

A atividade é gratuita e aberta.

Em 2015 a Lili Flor & Paulo Pixu, com o apoio do SESCSP, realizaram a primeira edição do Encontro – Latino Americano de Narradores Itinerantes – Eu Conto, Tu Contas, que levou a nove pontos de atendimentos do BiblioSESC nas unidades de Interlagos, São Caetano e Campo Limpo, a narração de histórias para cerca de 3000 pessoas entre crianças, jovens e educadores.

Dia 23 de setembro – das 19h às 21h

No dia exato da fundação do Âncora, alunos de todos os tempos farão uma única apresentação do inédito espetáculo “22 em União”.

Incentivados pela crise financeira que ainda preocupa a Instituição, os ex-alunos montaram um espetáculo em prol do Âncora, compraram equipamentos, figurinos, mobilizaram pessoas, venderam convites para que todos possam vir e perceber os benefícios que uma comunidade organizada pode construir.

Não esperem uma super-produção e sim o resultado da gratidão de pessoas que tiveram suas vidas transformadas pelo Projeto Âncora. Vejam com o coração. O espetáculo conta com a direção da artista circense Penha Cerícola Vaz, que trabalha no Âncora desde a subida da lona, e com apoio técnico da R1 soluções audiovisuais.

O movimento ÔKupa Âncora estará na produção e também comercializando comidinhas e bebidinhas. Os ingressos ainda estão à venda no local. Deixar para comprar no dia é risco certo de não conseguir assistir o espetáculo. Os preços são baseados na economia solidária, onde cada um se co-responsabiliza pelo quanto pode pagar.

Antes do espetáculo, convidados especiais tomarão o picadeiro com performances e esquetes e no final a banda de HipHop Produto Loco se apresentará. A Banda trabalha há 10 anos na área social a partir do Hip Hop e desenvolve projetos sócio-educativos com admirável aceitação entre os jovens.

SERVIÇO:

Dia 21 de setembro – das 9h às 12h

Encontro – Latino Americano de Narradores Itinerantes – Eu Conto, Tu Contas

Gratuito – Livre

Dia 23 de setembro – das 19h às 21h

Espetáculo circense – 22 em UNião – alunos de todos os tempos

Contribuição: Social: R$ 5 – Real: R$ 10 – Ideal: R$ 15

Participações especiais de artistas convidados e banda de hip hop Produto Loco

Estrada Municipal Walter Steurer, 1239

www.projetoancora.org.br