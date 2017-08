Projeto Âncora é uma das Melhores ONGs do Brasil !

Instituto Doar e Revista Época premiam as 100 melhores ONGs do Brasil

O Projeto Âncora e outras 99 organizações acabam de ser reconhecidas como as melhores ONGs do Brasil, nas áreas de transparência, eficiência e gestão. Trata-se da primeira edição da #melhoresOngs, com 1560 instituições inscritas. Uma iniciativa do Instituto Doar e a Revista Época. A premiação já nasce com êxito. São mais de 300 mil ONGs no Brasil. Entre associações de caridade, organizações da sociedade civil, institutos e fundações filantrópicas, estar entre as 100 é um reconhecimento que fortalece o Âncora no trabalho de Educação a serviço do Desenvolvimento Social.

Dia 07 de agosto aconteceu a premiação, com cerca de 300 pessoas no espaço Sapato Laranja na Vila Olímpia e quem subiu ao palco representando o Âncora foi Regina Steurer, co-fundadora e conselheira e Suzana De Camargo Ribeiro, coordenadora geral.

Estar entre instituições como AACD, Casa do Zézinho, SOS Mata Atlântica, WWF Brasil, Actionaid, Doutores da Alegria, Brazil Foundation, Instituto Ronald McDonald entre outras que oferecem seu trabalho a favor da vida, é uma enorme honra e prestígio.

Para o Instituto Doar, que valoriza os bons exemplos através de um Selo de Qualidade chegou a hora de criar um estímulo para as ONGs e uma vitrine para os potenciais doadores se decidirem a doar. ONGs exemplares merecem o reconhecimento e o dinheiro de doadores conscientes. É esse o objetivo do Prêmio Melhores ONGs.

O objetivo é que não só estas primeiras 100, mas o maior número possivel de ONGs, possam através desta parceria do Instituto Doar com a Revista Época, estabelecer padrões para a melhoria contínua. Aumentam sua legitimidade e reputação e aumentam os recursos de doadores para elas.

Processos administrativos, contábeis, financeiros, de comunicação, são verificáveis. Recomenda-se que sejam públicos e transparentes, já que os recursos são provenientes de doações e patrocínios e se espera o melhor uso desse dinheiro. Metodologias, pedagogias e procedimentos de cada ONG com seus públicos não podem nem devem ser comparáveis nem muito menos ranqueados. Mas a gestão e a transparência dos recursos, sim. É isso que o premio mediu e é assim pretende seguir fazendo: premiando ONGs cujos dados são mensuráveis e objetivos.

O reconhecimento de estar entre as 100 melhores ONGs do Brasil, confirma o desejo comum de mudar a educação em nosso país e integra outras seleções que o Projeto Âncora recebeu nos últimos anos.

Considerado pelo MEC (Ministério da Educação e Cultura), como um dos 178 projetos de educação, inovadores e criativos no Brasil. (seleção MEC), o Projeto Âncora foi reportado na série documental da Tv Futura- Destino: Educação-Escolas inovadoras, como uma das doze instituições de ensino espalhadas pelo mundo e inseridas na reinvenção das práticas pedagógicas. O Projeto Âncora foi a pauta que iniciou a série.

Veja na íntegra: Escolas Inovadoras: Episódio 1.

Outra importante iniciativa na qual o Âncora foi selecionado, é InnoveEdu, uma lista de 96 experiências educacionais pelo mundo que apresentam soluções para demandas do século 21, com curadoria em 4 países. Porvir (Brasil), Edsurge (Estados Unidos), Innovation Unit (Reino Unido) e WISE (Catar).

Melhores ONGs é, portanto, um guia que facilita para o doador na hora de escolher para quem doar. É hora de valorizar o que é nosso e apoiar uma causa que te sensibilize. O Projeto Âncora defende a Transformação Social por meio de inovação em educação. Venha conosco!

Sobre o Projeto Âncora

Associação Civil de Desenvolvimento Social, beneficente, filantrópica e cultural, de fins não econômicos e não lucrativos, fundada em 23 de setembro de 1995 com o desafio de melhorar a realidade de crianças e adolescentes de baixa renda de Cotia e região, por meio de experiências educacionais, culturais, artísticas e esportivas que complementassem o ensino escolar, além de programas como creche, educação infantil, oficinas e cursos profissionalizantes.

Acreditam que a educação transformadora é um caminho claro para o desenvolvimento social.

A Instituição já beneficiou diretamente mais de seis mil crianças, adolescentes e suas famílias em situação de vulnerabilidade social em periferias dos municípios de Cotia, Osasco, Carapicuíba, São Paulo, Embu das Artes.

No ano de 2012, o Projeto Âncora inaugurou uma escola de ensino fundamental com uma inovadora filosofia educacional, inspirada na Escola da Ponte de Portugal, implantando um modelo organizacional de gestão democrática e uma reorganização das estruturas educativas tradicionais.

A Escola Projeto Âncora, particular e gratuita, passou a somar-se ao trabalho já executado, possibilitando assim o atendimento integral de cerca de 180 crianças e jovens no ensino escolar e proporcionando diversas atividades complementares.

Bons parceiros têm ajudado a construir essa trajetória: Cielo, Highline, GE, Natura Cosméticos, Petrobras e Grupo Gamaro, entre outras empresas, além de pessoas físicas. A doação se dá pelo direcionamento de parte do Imposto de Renda, por meio do incentivo fiscal ou apadrinhamento de uma criança.

Escolha a sua maneira de contribuir e se integrar a essa Comunidade de Aprendizagem e contribua na construção de um mundo mais cooperativo, sábio e feliz.

Projeto Âncora

Estrada Municipal Walter Steurer, 1239 / Cotia- SP

Tel: 11 4612 99 66