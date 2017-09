Apresento o Projeto Hortas em Escolas, que brotou com a vontade de que todas as escolas possam desfrutar de um espaço grandioso em conhecimento e que toda a comunidade aplique as teorias da sala de aula em projetos que são para toda a vida.

Em 2015, no Colégio Sidarta (Cotia, SP), implantamos o Canto do Quero-Quero, composto por canteiros orgânicos, bioconstrução, meliponário, galinheiro e compostagem. Além da conquista desses espaços, também já conquistamos o envolvimento dos alunos e professores, desenvolvendo projetos de Iniciação Científica e diversas aulas básicas de horticultura, com os alunos de 3 a 15 anos.

Esse mesmo projeto pode ser desenvolvido nas escolas públicas de Cotia. Dessa maneira, as aulas de ciências da natureza ganham os espaços externos da escola, além de serem possibilidades de aulas interdisciplinares.

Por isso, resolvi lançar um curso para compartilhar essa mesma proposta para todas as pessoas da área pedagógica, pública e privada. O curso vai mostrar o espaço que construímos no Colégio Sidarta e entender como esse processo forma uma rede de práticas que dão vida às teorias da sala de aula. Parte do valor arrecadado com esse curso será destinado a uma escola pública de Cotia, selecionada por nossa equipe, para implantar uma horta (ou outro projeto nessa categoria) em seu espaço, além da minha consultoria gratuita para acompanhamento do processo.

Contamos com você para que esse projeto cresça, divulgando o curso nas escolas e convidando para se inscrever no projeto.

Angélica Brückner

11 97502-2951