Projeto Intercâmbio Âncora Tamera

O projeto surgiu através de um sonho dos educandos e das educandas do Núcleo do Desenvolvimento que é realizar um intercâmbio.

Com isso, começamos a primeira parte do sonho, de organizar a vinda de algumas pessoas de Tamera para cá. E agora nós estamos nos organizando para ir visitá-los em Tamera.



Sobre o Projeto

Iremos para a comunidade de Tamera, onde prezam pela sustentabilidade, amizade e relações afetivas entre as pessoas.

Nossos objetivos são: criar Relações Humanas afetivas, trazer a sustentabilidade para a nossa comunidade, finalizar o Projeto Intercâmbio…



… e conhecer a Escola da Ponte, uma escola com um jeito de aprendizagem diferente, de uma forma que as escolas tradicionais não tem. O Projeto Âncora é uma escola que se baseou na proposta da Escola da Ponte, por isso queremos conhecê-la.

O QUE QUEREMOS?

Queremos realizar o nosso sonho de fazer o intercâmbio para a Escola da Esperança, que fica em Tamera, comunidade sustentável localizada no sul de Portugal e que se desenvolve com base na transformação das relações humanas e da relação das pessoas com o planeta.

Resumidamente, temos quatro OBJETIVOS nesse Projeto de Intercâmbio:

1. aprender sobre sustentabilidade para aplicar aqui (Tamera é uma comunidade sustentável, e queremos transformar nossa comunidade a partir dos aprendizados e vivências com eles);

2. conhecer e desenvolver relações humanas afetivas (viver livre de medo, não ter mais guerras e conflitos destrutivos é a base de mudança do nosso mundo em um lugar menos desigual);

3. conhecer a Escola da Ponte (como Tamera fica em Portugal, país onde também fica a Escola da Ponte, não poderíamos deixar de visitá-la, já que ela é a inspiração da criação da Escola Projeto Âncora);

4. finalizar o Intercâmbio (os jovens da Escola da Esperança realizaram a primeira parte do Intercâmbio, vindo ao Brasil em fevereiro de 2016 para conhecer como vivemos e como aprendemos. Agora, nossa meta é ir para lá conhecer a comunidade, a vida, a cultura e a escola deles, finalizando esse grande projeto, esse grande sonho).

POR QUE QUEREMOS ISSO?

Porque convivemos num mundo cada vez mais violento, conflituoso, caótico, desigual social e economicamente, onde as pessoas são individualistas e não se importam com os outros, nem com o planeta. Conhecer a vida em comunidade que se desenvolve em Tamera ajudaria a transformar o local onde vivemos e ajudaria em nossas vidas. Uma das formas de ajudar nossa comunidade é trazer ideias e adaptá-las para vivermos em um lugar melhor.

Saiba mais em: https://www.catarse.me/intercambioancora

Por: Projeto Âncora