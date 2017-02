Projeto social ensina Kung Fu gratuitamente em Cotia

Um projeto social desenvolvido pelo instituto Mao Chuen de Kung Fu ensina gratuitamente diversos estilos de artes marciais: Wushu moderno, Kung Fu tradicional, Sanda (Boxe Chinês), Wing Chun, Shuai Chiao (Judô Chinês), Tai Chi Chuan, Chin na, Chi Kung e Ba Duan Jin.

O instituto Mao Chuen de Kung Fu, uma instituição sem fins lucrativos que acredita no desenvolvimento social através das artes marciais chinesas, tem como principal fundamento a formação não só de ótimos praticantes de Kung Fu, mas também de bons cidadãos dotados de ética e conduta moral. Lá, além da arte marcial voltada para o bem estar do praticante, ensina-se também o respeito ao próximo, respeito aos instrutores e à sociedade em que vivem. Por isso o lema: “Viver bem é nossa Arte”.

O Instituto funciona como uma família. Na tradição chinesa, os membros de uma ‘escola’ são denominados “irmãos” e “irmãs” e o mestre é visto nesse contexto como o “pai” da escola.

O pai do instituto Mao Chuen de Kung Fu em Cotia é o mestre Wilson Martins (foto), professor associado da Associação Mao Chuen do Brasil, filiada a FPKF e CBKF.

Ele ministra aulas todas terças e quintas feiras das 20h às 22h, no Bairro Portão e encontros nos finais de semanas no Templo Zu Lai.

Uma vez que não existe restrição para a prática do Kung Fu, as aulas no Instituto Mao Chuen de Kung Fu são ministradas para pessoas de qualquer idade e sexo, adaptadas às limitações de cada praticante.

Informe-se!

Instituto Mao Chuen de Kung Fu Wushu

Endereço: Rua da Fé,275 Portão – Cotia (mapa)

E-mail: contato@maochuen.com.br

Telefone (11) 9-8650-1079