Projetos podem desafogar o trânsito na Raposo

A Frente Parlamentar da Raposo Tavares, liderada pelo deputado estadual Marcio Camargo, apresentou ao governo do Estado, esta semana, projetos para desafogar o trânsito em dois pontos da rodovia. Uma das solicitações é a criação de uma quarta faixa, no sentido da Capital, na altura do Km 22, 8.

Além disso, o grupo pede o alargamento das faixas de rolamento em um trecho de 100 metros na chegada à Capital, no bairro do Butantã, e ainda a reformulação do trevo da Granja Vianna, em Cotia. Segundo a Frente Parlamentar, as indicações têm como base sugestões de melhorias ao longo da rodovia, que foram identificadas nas audiências públicas realizadas no segundo semestre de 2015, nas cidades cortadas pela rodovia.

Atualmente, a Raposo passa por melhorias em sua pavimentação, canteiro central e sinalização horizontal e vertical como parte de um pacote de melhorias, com previsão de conclusão para este ano. As novas solicitações serão analisadas pelo DER (Departamento de Estradas de Rodagem). A frente também solicita que o governo do Estado realize um Projeto Executivo para a rodovia, com outros pontos que precisam ser melhorados e especificações que visem diminuir o grande fluxo de trânsito.

“Estamos em contato direto com o Governo do Estado e os órgãos responsáveis por mobilidade urbana, para vermos o que pode ser feito na Raposo Tavares. Passar menos tempo no trânsito e trafegar por um rodovia segura e com uma infraestrutura boa, garante mais qualidade de vida à população”, defende o deputado.

